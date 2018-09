Daniel et Lydia dans "L'Amour est dans le pré"

Daniel et Lydia se rapprochent dans L'Amour est dans le pré. Pour ce neuvième épisode de l'émission diffusée sur M6, l'agriculteur a profité d'un moment seul avec Lydia pour l'emmener faire un tour de tracteur. Une balade privilégiée pour la candidate, "en compétition" avec Bénédicte, invitée elle aussi par Daniel à passer 6 jours dans sa propriété.



"On se croirait en hélicoptère ! On va s'envoler ?", demande aussitôt Lydia à bord du véhicule. Une question qui fait rire Daniel, très concentré sur la route. Lydia avait expliqué à Daniel pendant le speed-dating de L'Amour est dans le pré, qu'elle n'était jamais montée à bord d'un tracteur. Sur la route, elle en profite pour caresser le genou de l'agriculteur.

"J'en profite !", se justifie-t-elle en riant, alors que Daniel lui répond : "Vas-y, caresse-moi le genou que j'ai mal, va", avant d'ajouter avec un air coquin : "Tant que tu me caresses que le genou, ça va aller !".

