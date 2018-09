publié le 17/09/2018 à 23:52

L'Amour dans le pré 2018 a son premier cœur brisé. Dans la soirée du 17 septembre 2018, Thérèse a décidé de quitter Jean-Claude, qui l'avait invité avec Chantal, une autre prétendante.



Mais dès la première soirée, Thérèse a compris qu'elle n'avait pas sa place, puisque Jean-Claude et Chantal partageaient d'ores et déjà une attirance forte et réciproque. La prétendante a alors expliqué, non sans retenir ses larmes, qu'elle allait faire ses bagages et quitter l'aventure.

Les internautes ont été émus par ce départ, mais surtout en colère contre Jean-Claude et Chantal, qui ont alors commencé leur dîner, laissant Thérèse terminer sa valise, seule. Le malaise est palpable dans la pièce lorsque la candidate vient leur dire au revoir. Jean-Claude craque, Chantal murmure un "désolée", qui ne convint pas les internautes.

Euh sans déc'... ils pouvaient pas attendre que Thérèse se casse avant de se foutre à table les cocos là ? #ADP2018 #ADP — L'ébouriffée (@LaPtiteElice) 17 septembre 2018

Le manque de respect... Pauvre Thérèse . Ton « désolé » a l'air vachement sincère Chantal ... #ADP2018 #ADP — Laura (@lauragstv) 17 septembre 2018

Jean-Claude et surtout Chantal ont eu un comportement exécrable et detestable avec Thérèse ! Chantal, un gros dédain, un mépris, une impolitesse totale ! Minable ! #adp #ADP2018 #ADP — Quentin ROTH (@QuentinROTH) 17 septembre 2018

D'autres Twittos n'ont pas manqué de souhaiter bonne chance à Thérèse, pour qu'elle trouve une personne qui lui corresponde.

Thérèse , Bonne joueuse ¿La prochaine fois sera la Bonne . ¿ #ADP2018 — @NouvelleR (@NewsinfoR3) 17 septembre 2018

#ADP2018 #ADP Thérèse sauve toi et va trouver quelqu'un qui te mérite pic.twitter.com/GhyFIcRSJd — Scar Marylin T Flex (@ScarTflex) 17 septembre 2018