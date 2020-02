Shannen Doherty annonce, en larmes, la rechute de son cancer

publié le 04/02/2020 à 18:31

Invitée de l'émission Good Morning America sur la chaîne américaine ABC, Shannen Doherty a annoncé, mardi 4 février, la rechute de son cancer du sein. "Je suis au quatrième stade. Mon cancer est revenu", a-t-elle indiqué.



"Une pilule difficile à avaler", a confié l'actrice en larmes, se disant "pétrifiée" alors qu'elle était en rémission depuis 2018. Shannen Doherty a appris sa rechute en février 2019, alors que son ami et collègue de longue date, Luke Perry, venait de succomber à un AVC. "Cela a été tellement étrange pour moi d’être diagnostiquée et juste après, de voir quelqu'un en bonne santé disparaître", a-t-elle déclaré.

Et de poursuivre : "Il y a des jours où je me dis : 'Pourquoi moi ?'. Ensuite, je me dis : 'pourquoi pas moi ?' Qui à part moi mérite que ça lui arrive ? Mais personne ne mérite ça. Mais ma première réaction est toujours de me demander comment je vais le dire à ma mère, à mon mari." En 2018, l'actrice s'était réjouie d'annoncer sur les réseaux sociaux qu'elle était en rémission de son cancer du sein, qui avait été diagnostiqué en 2015.