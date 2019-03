Jed Allan, acteur de "Santa Barbara" et "Berverly Hills", est mort

publié le 11/03/2019 à 11:20

L'acteur américain Jed Allan, visage des feuilletons télévisés, est mort le samedi 9 mars 2019. C'est son fils, Rick, qui a annoncé la nouvelle sur son compte Facebook : "Je suis navré de vous annoncer cette très triste nouvelle, mon père est décédé cette nuit". Le comédien, qui est "mort paisiblement" d'après ses proches, avait 84 ans.



Il a commencé sa carrière en 1964 dans les séries Love of Life et Secret of Storm. en 1971, il rejoint l'inoxydable feuilleton Des jours et des vies, deuxième série la plus ancienne de la télévision et toujours en production aujourd’hui. Il incarnait l'avocat Don Craig et a tenu ce rôle pendant 14 ans jusqu'en 1985. Il rejoint la série Santa Barbara entre 1988 et 1993 pour jouer le patriarche du clan Capwell, le père d'une certaine Robin Wright (plus connue aujourd'hui pour son rôle de Claire Underwood dans la série de Netflix House of Cards).

Dans les années 90, il incarne Rush Sanders, le père de Steve Sanders (Ian Ziering) dans la désormais culte Beverly Hills. En l'espace d'une semaine, la famille 90210 a perdu deux acteurs récurrents après la disparition de Luke Perry. Il a tenu de nombreux rôles secondaires dans différentes séries comme Les Experts : Miami ou Six Feet Under.