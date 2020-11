L'acteur Eddie Hassell est décédé à 30 ans lors d'une fusillade au Texas

publié le 02/11/2020 à 10:29

Eddie Hassel, connu pour ses rôles dans Surface et Tout va bien ! The Kids Are Alright, est décédé à 30 ans lors d'une fusillade le 1er novembre dernier, au Texas. Son agent a confirmé la triste nouvelle au média américain Variety.

Son agent a aussi précisé les circonstances du décès : Eddie Hassel aurait été abattu par balles dimanche matin, dans une tentative de vol de voiture. Une enquête est toujours en cours pour déterminer les causes de la tragédie, peut-on lire dans le média.

Eddie Hassel a démarré sa carrière dans les années 2000 où il enchaîne les petits rôles. On la remarque notamment en 2005 et 2006 dans la série britannique Surface. Elle raconte comment trois personnes à trois endroits différents se retrouvent liées après avoir vu une mystérieuse créature sous-marine. Eddie Hassel y incarne Phil Nance, un des personnages principaux, pendant 10 épisodes. Sa carrière connaît un nouveau regain en 2010 avec le film Tout va bien ! The Kids Are Alright de Lisa Cholodenko, récompensé par le Golden Globes du Meilleur film comique.

On le voit aussi dans la série Devious Maids, créé par Marc Cherry aka le génie de Desperate Housewives, Bones, Jobs, le biopic sur le fondateur d'Apple, et fait une apparition dans le talk-show américain de Jimmy Kimmel.

En plus d'être comédien, Eddie Hassel était un adepte du skate et du surf. Dans un entretien pour le magazine Elle en 2013, il expliquait ainsi : "Le skate est une grande partie de ma vie, il m'a permis de faire des publicités. Quand j'étais au Texas, je faisais des rodéos et de l'équitation. En arrivant à Los Angeles, je me suis mis au skate. J'ai réalisé mes propres cascades. Je suis passionné par tout ce qui possède une planche : le skate, le surf...".