L'acteur de la série "Alf", Max Wright, est mort à l'âge de 75 ans

publié le 27/06/2019 à 10:55

Après une longue bataille contre un cancer, l'acteur Max Wright, surtout connu pour son rôle dans la série télévisée américaine Alf, est décédé à l'âge de 75 ans. En 1995, il avait été diagnostiqué d'un lymphome mais était en rémission depuis quelques temps déjà.

Selon les informations de sa famille, contactée par le site TMZ, il résidait dans sa maison à Hermosa Beach, à quelques kilomètres de Los Angeles, en Californie. Max Wright a interprété pendant quatre saisons le personnage de Willie Tanner dans le show à la marionnette venue tout droit d'une autre planète, Alf.

Il était également connu pour d'autres séries telles que Buffalo Bill, Cheers, Misfits of Science, Dudley ou encore Norm. Côté cinéma, l'acteur avait été aperçu dans une soixantaine de films, de la comédie musicale All That Jazz au film pour adolescent Soul Man.