Alf, l'extraterrestre cathodique des années 80, va revenir à la télévision

publié le 02/08/2018 à 14:50

En 1988, les Français découvraient sur Antenne 2 une curieuse créature : Gordon Shumway, surnommé "Alf", un extraterrestre venu de la planète Melmac recueilli par une famille moyenne californienne : les Tanner.



La série télé et la marionnette qui tenait le rôle principal sont devenus cultes en trente ans, et puisque les reboots et la nostalgie semblent les seuls moteurs de la production télévisée en ce moment (Charmed, Buffy...), pourquoi ne pas ressusciter Alf ?

D'après The Hollywood Reporter, Warner Bros serait en train de développer une suite qui ferait revenir extraterrestre sur Terre. L'idée serait sans doute de jouer, comme la série originale, sur les différences entre le mode de vie de l'alien et celui des humains (qui a bien changé en 30 ans). Nouvelle époque, nouvelle famille, nouveaux acteurs... Il faudra aussi trouver quelqu'un d'autre pour jouer Alf puisque Mihály Mészáros qui se cachait derrière la marionnette est décédé en 2016.

Le projet ne serait qu'a l'état embryonnaire pour l'heure. Aucune chaîne n'a encore acquis le projet et aucune date de tournage ou de diffusion n'a été communiquée.