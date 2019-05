L'acteur Isaac Kappy, qui a joué dans Thor et "Breaking Bad", s'est suicidé

publié le 15/05/2019 à 16:25

Une mort tragique qui va endeuiller de nombreux fans de la série Breaking Bad et de la saga Thor. Le corps d'Isaac Kappy, 42 ans, a été retrouvé sans vie ce lundi 13 mai, en Arizona. L'acteur américain s'est suicidé en se jetant d'un pont avant d'être percuté par une voiture. Les faits se sont déroulés à 7 heures du matin et d'après TMZ, des passants auraient tenté de faire entendre raison à l'acteur. En vain.



Il avait fait part de son intention de mettre fin à ses jours à ses followers sur Instagram quelques heures auparavant. Isaac Kappy avait notamment fait parler de lui en 2018 après avoir agressé Paris Jackson, la fille de Michael Jackson, lors d'une soirée. Il a affirmé par la suite avoir beaucoup de regrets quant à ses agissements comme le laisse penser sa dernière publication.

"J'ai été un mauvais garçon tout au long de ma vie. Je me suis servi des gens pour obtenir de l'argent. J'ai trahi beaucoup de personnes et leur confiance", écrivait celui qui dit avoir trahi notamment le président américain Donald Trump et Jesus Christ. L'acteur américain s'accable un peu plus encore dans la suite de son texte : "J'ai vendu de la drogue. Je n'ai pas payé mes impôts. J'ai des dettes. J'ai agressé mon corps en consommant des drogues, de l'alcool et en fumant." Des lignes aux allures de testament qui ont été très largement commentée par ses fans, inconsolables.