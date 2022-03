Doja Cat : qui est la chanteuse qui a annoncé deux fois l'arrêt de sa carrière en seulement cinq jours ?

Connue pour être l'une des premières chanteuses à rencontrer un succès international sur TikTok, Amala Dlamini, a fait parler d'elle dans le monde entier grâce à son titre Say So, dont le clip comptabilise plus de 100 millions de vues sur YouTube.

Doja Cat n'a pas grandi dans une famille de chanteurs et avait décidé de miser sur la danse lorsqu'elle était enfant. Elle a vécu dans l'Etat de New York, puis en Californie. En arrivant sur la côte ouest, elle s'installe avec sa mère dans un ashram hindou créé par une musicienne de jazz, où elle découvrira sa passion pour la musique.

La chanteuse raconte par ailleurs qu'elle et son frère étaient harcelés dans leur jeunesse, car ils étaient les "seuls enfants métis du quartier".

Doja Cat s'est aussi faite remarquer pour ses travers sur les réseaux sociaux. Elle s'est plusieurs fois excusée après avoir tenu des propos homophobes racistes.

Une fin de carrière évoquée, puis démentie, puis réévoquée

Mais elle a récemment fait parler d'elle après avoir annoncé à plusieurs reprises qu'elle mettait fin à sa carrière.

Tout est parti de l'annulation du festival Asunciónico, au Paraguay, à cause de la météo jugée trop dangereuse pour organiser l'événement. La chanteuse Miley Cyrus, qui devait y participer, a d'ailleurs raconté sur ses réseaux sociaux que son jet privé avait été frappé par la foudre ce qui l'a empêché de se rendre au festival. Doja Cat, elle qui d'habitude poste énormément sur son compte Twitter, n'en a pas fait mention. Elle a en revanche montré sa joie de participer à un concert au Brésil. Cet enthousiasme a provoqué une vague d'incompréhension de la part de ses fans du Paraguay.

S'en est suivi une vague de tweets, dans lesquels Doja Cat exprime son ras-le-bol : "Je démissionne putain. J’ai hâte de disparaître et je n’ai plus besoin que vous croyiez en moi. Tout est mort pour moi, la musique est morte, et je suis une putain d’imbécile d’avoir pensé que j’étais faite pour ça. C’est un putain de cauchemar".

Puis elle a changé d'avis : "Je peux voyager, je peux manger de la bonne nourriture, je peux rencontrer de nouvelles personnes, je peux sourire, je peux avoir des souvenirs dont je rêvais, je peux rire, je peux soutenir ma famille et mes amis, je peux apprendre sur le monde, et je peux donner à tout le monde grâce à vous. Je dois beaucoup aux gens".

Doja Cat a récemment annoncé à nouveau l'arrêt de sa carrière, en répondant à un tweet de Mix 105.1, une radio américaine, qui titrait "Ok, peut-être que Doja Cat ne prend pas sa retraite", ce à quoi la chanteuse a répondu : "Oui putain je la prends". Quel sera le prochain revirement de situation ?