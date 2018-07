Kylie Jenner : bientôt milliardaire à seulement 20 ans

publié le 13/07/2018 à 15:55

Âgée de seulement 20 ans, la petite sœur de Kim Kardashian affole littéralement les compteurs. Forte d'une communauté de 111 millions de fans sur Instagram, la récente maman d'une petite Stormi, s'est vu être désignée comme étant la couverture du très célèbre magazine Forbes. Selon les informations de celui-ci, la jeune femme d'affaire serait à la tête d'une fortune de 900 millions de dollars, faisant d'elle l'une des personnalités les plus jeunes et riches de la planète.



La raison principale de ce succès : une marque de cosmétique lancée alors qu'elle n'avait que 18 ans. Elle a également enchaîné les collaborations et partenariats avec les plus grandes marques telles que Puma ou bien encore PacSun, une entreprise californienne spécialisée dans le prêt-à-porter.

"Au fond, tout ce que fait Kylie Jenner pour gagner tout cet argent, c’est utiliser son audience sur les réseaux sociaux" souligne le magazine américain. Celle qui fêtera ses 21 ans le mois d’août 2018, pourrait surclasser Mark Zuckerberg, devenu lui, milliardaire à l'âge de 23 ans.