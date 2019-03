publié le 04/03/2019 à 07:31

Presque dix ans après sa mort, des accusations de pédophilie à l'encontre de Michael Jackson refont surface. Un nouveau documentaire, intitulé Leaving Neverland, retrace l'histoire de deux trentenaires qui assurent avoir été victimes d'abus sexuels de la part du "Roi de la pop" lorsqu'ils étaient âgés de 7 et 10 ans.



Dès les premières minutes, le documentaire saisit le téléspectateur. Sur un ton calme, les deux victimes présumées décrivent les viols répétés infligés par Michael Jackson. De manière extrêmement détaillée, comme jamais auparavant.

Mais le récit raconte surtout comment la star s'est transformée en prédateur sexuel enfermant progressivement ses victimes et leurs familles dans cette prison dorée. "Vous arrivez là-bas et vous oubliez tous vos problèmes, vous êtes à Neverland, c'est un rêve. Il se présentait comme une personne aimante et gentille", explique une famille. Et c'est cette emprise qui est le thème central du documentaire.

