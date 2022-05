Kourtney Kardashian a cassé sa bague de fiançailles

Après une demande en mariage à la hauteur du niveau de vie de luxe de la famille Kardashian, Kourtney a malheureusement cassé sa bague de fiançailles. Offerte par Travis Barker en octobre dernier, le solitaire en platine serti de diamants est estimé à un million de dollars.

Dans le dernier épisode de The Kardashians, diffusé jeudi 12 mai sur Disney + et Hulu, on voit Kris Jenner, la matriarche, demander à sa fille où est passée sa bague de fiançailles. La sœur de Kim Kardashian s'est alors effondrée après avoir annoncé à sa famille qu'elle était en train d'être réparée : "J'étais assise par terre en train de plier des sweat-shirts. J'ai enlevé la bague et je l'ai mise à côté de moi sur le sol, en pensant qu'elle serait en sécurité juste à côté de moi". Kourtney continue : "Je devais aller chercher quelque chose en haut dans mon placard, et quand je suis descendue, j'ai marché sur la bague. J'ai pleuré comme une hystérique dans mon placard pendant des heures, puis j'ai appelé Travis. J'étais comme 'J'ai fait quelque chose de vraiment, vraiment mal'".

Mais plus de peur que de mal, le diamant estimé à 15 carras n'aurait pas été abimé, seul l'anneau aurait subi le choc. Le bijou serait actuellement en réparation.

