Ils se tournaient autour depuis un moment mais voilà que leur couple semble officiel. La superstar Kim Kardashian, 41 ans, semble avoir retrouvé l'amour dans les bras de Pete Davidson, l'humoriste américain de 28 ans, célèbre pour sa participation à l'émission Saturday Night Live.

D'après le magazine People, Kim Kardashian et sa mère Kris Jenner étaient à l'anniversaire de Pete Davidson à Palm Spring. "Ils sont très affectueux et ça semble sérieux. Il est très doux avec Kim et elle est enchantée", décrit une source proche du couple. "Pete est de retour à New York [où il travaille] mais ils ont déjà prévu de se revoir très vite." Plusieurs photos des deux célébrités ensemble ont été partagées par la presse ou des proches. Il est vrai que les deux tourtereaux vivent loin de l'autre. L'un sur la côte est et l'autre sur la côte ouest...

Si les Américains sont très au courant de qui est Pete Davidson, le grand public mondial et français est moins habitué à entendre parler de lui. Le jeune homme est surtout connu pour avoir été le petit ami de la chanteuse Ariana Grande. Mais il serait très réducteur de limiter son portrait à la liste de ses célèbres conquêtes.

Fils d'un pompier new-yorkais mort lors de l'effondrement des tours jumelles du World Trade Center le 11 septembre 2001, Pete Davidson est élevé par sa mère, infirmière scolaire. Fragile, celui qui est devenu célèbre pour son humour, doit vivre avec des crises d'angoisse, une personnalité diagnostiquée borderline et la maladie de Crohn (maladie inflammatoire chronique de l'intestin).

Sa mère décrit dans des interviews à quel point son fils a souffert pendant sa scolarité et sa jeunesse. Le jeune Pete s'arrachait les cheveux et devait supporter les nombreux diagnostics des médecins qui s'intéressaient à sa situation physique, psychologique et émotionnelle, notamment liée à la morte de son père.

La plume dans sa plaie

À 16 ans, il se lance dans la comédie avec le genre phare sur la scène new-yorkaise : le stand-up. Il est rapidement repéré et il fait les premières parties d'autres humoristes plus installés et apparait à la télé sur MTV. Ce n'est là que le début de sa carrière dans le petit écran. Suivront des apparitions dans Brooklyn Nine-Nine ou Sober Companion avant le triomphe dans SNL. Il joue sur ses traumatismes personnels, dont les attentats du 11 septembre, avec un style franc qui fait souvent mouche. L'humour noir est sa signature.

Dans de nombreuses interviews, il dévoile ses fêlures. En 2016, il évoque des tentatives de suicide. En juin 2018, il se fiance Ariana Grande après seulement quelques semaines de relation. Ils emménagent à Manhattan. Elle lui consacre une chanson mais la rupture intervient quelques mois après. Cette rupture est évoquée par la chanteuse, y compris en musique dans thank u, next et avec bienveillance, mais déclenche aussitôt une vague de harcèlement en ligne. Le suicide revient hanter ses messages sur Instagram avant qu'il ne ferme brutalement son compte au point que la police et Ariana Grande s'inquièteront de son état. Après cette vérification très officielle, Pete Davidson est réapparu sur scène.

Pete Davidson a été en couple avec de nombreuses célébrités ces dernières années : la comédienne Carly Aquilino, Cazzie David, la fille de l'humoriste star Larry David, Ariana Grande, les actrices Kate Beckinsale, Phoebe Dynevor et Margaret Qualley ou encore Kaia Gerber, la fille de Cindy Crawford.