publié le 26/05/2017 à 23:12

Une nouvelle règle a été instaurée dans Koh-Lanta. Alors qu'il reste six aventuriers, vendredi 26 mai, la découverte d'une alliance entre Claire, Sébastien, Vincent et Clémentine redistribue les cartes. Cette nouvelle bouleverse Frédéric, mis de côté par ses camarades, mais également Mathilde : elle a parfaitement conscience qu'elle est la prochaine sur la liste, si elle ne trouve pas de collier.



Clémentine s'assure une place dans la finale à quatre, en remportant l'épreuve d'immunité et avec son collier d'immunité. Suivant la logique des alliances et du mérite, Sébastien et Vincent resteront également à la fin de l'épisode. Inquiets, Mathilde, Frédéric et Claire partent donc à la recherche de colliers d'immunité, cachés sur l'île.

Après plusieurs tentatives infructueuses, Mathilde finit par trouver l'un de ces colliers, dissimulé dans un tronc. La jeune fille avait donc de grandes chances de continuer l'aventure. Elle a cependant décidé de jouer l'effet de surprise et de ne pas prévenir les autres candidats de sa trouvaille avant le conseil. La stratégie a-t-elle porté ses fruits ? La réponse dans notre récap'...