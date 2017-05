publié le 12/05/2017 à 22:02

Vincent, imbattable ? Le candidat a encore une fois prouvé qu'il était un candidat de taille dans Koh-Lanta. Après avoir été éliminé, puis avoir été ramené dans l'aventure après l'abandon de Manuella, il a suscité l'admiration des internautes en remportant l'épreuve de confort vendredi 12 mai.



L'enjeu de cette épreuve ? Un petit déjeuner complet. Pour remporter le fameux sésame, les candidats devaient traverser plusieurs obstacles. Au fur et à mesure, les aventuriers sont éliminés. Mais ce n'était pas la seule difficulté: chaque garçon avait 6 kilos à porter, et les filles 3 kilos. À chaque fois qu'un candidat de Koh-Lanta est éliminé, il donne son poids à l'aventurier de son choix. L'épreuve se jouait surtout entre Sébastien, qui finit le parcours avec 15 kilos sur le dos et Vincent qui réussit à soulever 21 kilos et à remporter l'épreuve. Vincent a ainsi pu profiter d'un petit déjeuner royal, partagé avec Clémentine. Cette démonstration de force n'a pas manqué de faire réagir les internautes impressionnés.

@VincentKLOff est vraiment trop trop fort ! Il mérite de gagner #KohLanta !! @KohLantaTF1 — Lélo (@lelodieD) 12 mai 2017

Vincent pdt l'épreuve

Donner tout le poids pas de soucis #KohLanta pic.twitter.com/G3uJgMeLUR — Mouss (@Lesspingoin) 12 mai 2017

Vincent au dernier passage il porte tout les sacs et denis pour gagner quand même #KohLanta — duvielbourg pascal (@skual94) 12 mai 2017