publié le 12/05/2017 à 23:48

L'aventure Koh-Lanta devient de plus en plus complexe. Après l'abandon de Manuella la semaine dernière (qui a permis à Vincent de revenir dans l'aventure) Sandro a été éliminé, trahi par sa comparse Clémentine. Ce coup de bluff est encore dans les esprits des neuf naufragés encore en course vendredi 12 mai.



La nouvelle équipe blanche va devoir apprendre à vivre ensemble et à oublier les rancœurs passées. Pour s'unir, une règle est mise en vigueur : les naufragés éliminent les autres sur le mérite. Malgré les vieilles tensions, l'ambiance est au beau fixe dans le campement. Les aventuriers partagent enfin un repas, et pour la première fois depuis la réunification, ils ne dormiront pas à la belle étoile, ayant réussi à se construire un abri. Mais est-ce que cette ambiance chaleureuse va durer ? Rien n'est moins sûr dans Koh-Lanta.



Vincent remporte l'épreuve de confort

L'enjeu était de taille pour l'épreuve de confort. Et pour cause : le vainqueur remportait un petit déjeuner royal. Viennoiseries, fruits, jus d'orange, œufs, bacon, crêpes, le panier de victuailles faisaient saliver les aventuriers. Mais pour obtenir ce butin, ils doivent remporter une épreuve d'obstacle. Avec évidemment une difficulté supplémentaire : les garçons doivent porter 6 kilos, les filles 3 kilos. À chaque tour, un naufragé est éliminé et doit donner ses poids à l'un des candidats toujours en course.

Chacun à leur tour, Corentin, Marjorie, Mathilde, Frédéric puis Claire et Corentin sont éliminés. C'est finalement Vincent qui remporte l'épreuve avec 21 kilos sur le dos. L'ancien rugbyman partage son petit déjeuner avec Clémentine, affamée depuis longtemps.

Une épreuve surprise

Grosse surprise pour les candidats. Denis Brogniart leur annonce qu'ils ne vont pas disputer immédiatement d'épreuve d'immunité, comme c'est le cas habituellement, mais une épreuve surprise. Les aventuriers doivent construire une tour de trois étages avec différentes pièces. Un véritable puzzle vertical. L'enjeu est néanmoins décisif : l'aventurier qui perd se retrouvera automatiquement avec une voix contre lui lors du conseil. Les aventuriers doivent construire une tour de trois étages avec différentes pièces. Vincent arrive premier et remporte sa deuxième épreuve de la soirée. Il est suivi de Sébastien, Frédéric, Mathilde, Claire, Clémentine, Marjorie et Corentin.



C'est finalement Kelly la grande perdante de cette épreuve. Elle se retrouve donc en difficulté pour le conseil. La jeune femme avait déjà été éliminée par le passé, avant de revenir pour remplacer Bastien, contraint d'abandonner l'aventure suite à une blessure.

Deux clans : les filles contre les garçons

La paix n'aura pas duré bien longtemps. Au cours de l'épisode, une scission homme-femme se dessine entre les candidats. Alors que l'équipe blanche avait unanimement décidé de voter au mérite, les garçons songent à éliminer Kelly, ayant déjà une voix contre elle. Les filles s'inquiètent de ce revirement de situation. Le rêve d'union semble s'envoler. Claire remporte l'épreuve d'immunité, un jeu d'équilibre. Cette victoire n'arrange cependant pas les tensions au sein du groupe, toujours divisé.



Lors du conseil, le trouble est palpable entre les filles, qui veulent voter au mérite, et les garçons, qui semblent vouloir éliminer Kelly. Coup de théâtre, c'est finalement Marjorie qui est éliminée de l'aventure. La candidate, à bout de force, a en effet montré plusieurs signes de faiblesses. La logique du mérite l'a finalement emporté. La guerre des sexes n'aura pas lieu.