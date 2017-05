publié le 05/05/2017 à 23:07

L'aventure s'arrête là pour Manuella. La mannequin et mère de deux enfants est contrainte d'abandonner l'aventure pour cause d'épuisement. Victime d'un malaise après l'épreuve de confort, elle avait réussi à retrouver rapidement ses forces. Mais, 24 heures après l'épreuve, elle est victime d'un nouveau malaise. Allongée sur le sable, incapable d'ouvrir les yeux, elle inquiète beaucoup ses coéquipiers, qui décident d'appeler le médecin.



"La tête est là, mais le corps ne suit plus", explique la jeune femme, qui ne veut absolument pas quitter l'aventure. Mais le médecin est formel, son état ne lui permet pas de continuer. Pour reprendre des forces, elle doit être transportée à la clinique et être mise sous perfusion. C'est en larmes qu'elle dit au revoir aux autres aventuriers, qui regrettent déjà son sourire et sa bonne humeur. Mais dans Koh-Lanta, un départ contraint est toujours remplacé et c'est Vincent, éliminé la semaine dernière, qui rejoint l'équipe blanche sur l'île.