publié le 10/03/2017 à 11:00

Koh-Lanta revient et a changé. Pour cette nouvelle édition, dont le coup d'envoi est prévu vendredi 10 mars à 20h55, les 18 aventuriers vont tester leur capacité de survie dans le sud du Cambodge et ce, avec de nouvelles règles au programme.



Trois équipes au lieu de deux, de nouvelles règles concernant l'utilisation des colliers d'immunité... Les nouveautés sont nombreuses pour cette prochaine saison. "L'idée qu'on avait était de surprendre nos aventuriers (...)", a confié Alexia Laroche-Joubert, la productrice de l'émission, à MyTF1.

Les surprises seront nombreuses dans cette nouvelle formule de Koh-Lanta qui, au vu des premières minutes du programme qui ont été dévoilées par la chaîne, démarre sur les chapeaux de roue. À peine ont-ils fait connaissance que les 18 nouveaux aventuriers doivent se jeter à l'eau pour parcourir les quelques 300 mètres qui les séparent de la plage et espérer remporter les deux colliers d'immunité mis à leur disposition.

Une troisième équipe

Dans cette nouvelle formule de Koh-Lanta, ce ne sont plus deux mais bien trois équipes qui vont s'affronter. Exit le traditionnel duel Jaune/Rouge, faites place à l'équipe des Bleus. "Une première dans toute l'histoire de Koh-Lanta", a prévenu Denis Brogniart, le présentateur du jeu d'aventures, sur MyTF1. Une nouveauté que la production s'est bien passée de divulguer aux candidats avant leur arrivée. Ce n'est que lorsqu'ils piocheront les dossard - jaune, rouge ou bleu - qu'ils prendront conscience de la nouveauté.



S'ils seront divisés en trois équipes, ce n'est pas pour autant que les candidats seront plus nombreux, bien au contraire, et c'est là toute la difficulté. "Évidemment, on a lors des épreuves, un combat pour la première place : l'immunité et le confort, mais on a aussi un deuxième combat qui est, pour ne pas être le dernier, risquer l'élimination", explique Alexia Laroche-Joubert. En effet, le jeu des éliminations sera nettement plus dangereux : les aventuriers auront une chance sur six d'être éliminés à l'issu du fameux Conseil.

Un collier d'immunité cessible

L'autre nouveauté de cette nouvelle saison du célèbre jeu d'aventures réside dans l'utilisation du collier d'immunité. Ce collier qui suscite toutes les convoitises et qui protège un candidat de l'élimination devient cette année cessible, c'est à dire qu'il n'appartiendra pas forcément à celui ou celle qui l'a trouvé. "Le candidat peut le donner à qui il veut, aussi bien à l'un de ses camarades qu'à un aventurier de l'équipe adverse", a expliqué Denis Brogniart à MyTF1. Seulement, chaque collier ne sera utilisable qu'une seule fois.



L'intérêt de cette règle se situe principalement dans le fait qu'un candidat pourra faire semblant de le jouer ou de le donner à quelqu'un d'autre. "Si le collier passe de main en main, on ne sait plus vraiment où il est", relève Denis Brogniart. Ce qui est certain, c'est que cette nouvelle règle va encore donner lieu à de belles stratégies pour nos aventuriers et on a hâte de voir comment ils s'en débrouillent.