publié le 05/05/2017 à 23:41

L'aventure se complexifie pour les candidats de Koh-Lanta. Après la réunification la semaine dernière, la toute jeune équipe blanche a décidé de se séparer de ses deux éléments les plus forts. Yassin a été éliminé par les ambassadeurs Sandro et Mathilde, tandis que Vincent a vu son sort se jouer pendant ce premier conseil à une seule équipe.



Les anciennes équipes rouge et bleue vont vivre leurs premiers jours ensemble sur leur nouveau camp. Certaines tensions sont apparues entre les aventuriers, notamment au sujet de la nourriture. Estimant que les bleus avaient bénéficié d'une belle récompense, les rouges n'ont pas voulu partager leur riz le premier soir des retrouvailles. Les anciens rivaux vont-ils réussir à s'entendre et à partager plus qu'un simple camp ? Rien n'est moins sûr, car les caractères s'échauffent et certains se montrent de plus en plus stratèges.

Dégustation d'insectes pour l'épreuve de confort

C'est un grand classique de Koh-Lanta qui attend les aventuriers puisqu'ils vont passer l'épreuve de la dégustation. À la clef, un voyage au cœur du Cambodge pour aller voir le Tonlé Sap, le plus grand lac d'eau douce d'Asie du Sud-Est. Très stratège, Sandro décide de faire croire à ses adversaires qu'il n'est pas à l'aise sur l'épreuve, afin d'être choisi pour la finale. Les deux concurrents les plus rapides à manger un énorme insecte se qualifieront pour la finale. Sans réfléchir, Kelly mastique et avale l'insecte et se qualifie pour la finale, tout comme Claire qui est qualifiée deuxième.

Très faible, Manuella fait un malaise juste après la dégustation et ne peut pas continuer l'épreuve. Kelly choisit de donner Sandro comme partenaire à Claire, qui elle choisit Frédéric pour Kelly. Le Belge est donc très content car son coup de bluff a porté ses fruits. Pour la finale, les deux binômes s'affrontent sur une dégustation de plusieurs plats dont un scorpion, des scolopendres, une mygale et, en dernier plat, des yeux de barracudas. Le duo formé par Sandro et Claire remporte l'épreuve sans difficultés et profite donc d'un voyage de rêve au centre du Cambodge.

Mais Sandro doit avoir les oreilles qui sifflent car les aventuriers sont particulièrement déçus par son attitude. Si son coup de bluff lui a fait remporter l'épreuve de confort, il pourrait aussi entraîner sa chute. Car du côté des anciens rouges comme des anciens bleus, on est bien décidé à l'éliminer.

Du courrier, des larmes et un abandon

Les aventuriers reçoivent une mystérieuse bouteille qui pourrait bien indiquer la présence de lettres de leurs proches quelque part sur l'île. Ils envoient Corentin et Mathilde à la nage jusqu'à la pointe Nord de l'île pour récupérer les missives. Mais rien n'est jamais simple dans Koh-Lanta et les deux aventuriers ne peuvent choisir que huit lettres parmi les dix adressées aux candidats. Ils décident finalement de ramener toutes les lettres sauf celles de Claire et de Sandro.

Entre l'appel des proches et le courrier, l'émotion est au rendez-vous ¿#KohLanta pic.twitter.com/pZYqAKHWVl — Audrey BRETON (@deydey072) 5 mai 2017

Séquence émotion pour les aventuriers de Koh-Lanta, séparés de leurs proches depuis un mois. Les larmes coulent toutes seules pour les candidats, touchés au plus profond par les mots d'affection de leur famille. Photos, dessins, résumés des journées, les naufragés remettent un pied dans leur quotidien par le biais de ces courriers.



À leur retour, Sandro et Claire sont déçus de ne pas avoir leur courrier et le Belge reproche à ses adversaires de ne pas avoir récupéré sa lettre avec celles des autres. Une attitude qui continue d'énerver les autres aventuriers. Clémentine est particulièrement remontée contre lui. Rien ne va plus entre Sandro et ses coéquipiers.

Très affaiblie après son malaise, Manuella est contrainte d'abandonner l'aventure. Allongée sur le sable, elle n'arrive plus à ouvrir les yeux et ne peut même pas se lever. Le médecin, appelé par ses coéquipiers, déclare son abandon car elle doit être transportée à la clinique pour être mise sous perfusion.

Epreuve d'immunité

Les candidats doivent rassembler ce qu'il leur reste de forces pour l'épreuve d'immunité puisque les femmes puis les hommes s'affrontent dans un parcours du combattant. Du côté des femmes, c'est Clémentine qui remporte l'épreuve, suivi par Vincent pour les hommes. Pour la finale, les deux aventuriers participent à une épreuve à l'aveugle, aidés respectivement par Kelly et Sébastien.





Guidés par leur coéquipiers, ils doivent récupérer un anneau en mer puis le ramener sur la plage afin de le glisser sur un poteau cranté. Revenu plus tard sur le rivage, Vincent rattrape vite son retard sur le poteau et remporte donc l'immunité. Il ne risque donc pas d'être éliminé une deuxième fois.



Sans surprise, Sandro est au cœur des conversations qui précèdent le conseil car son comportement très stratège ne plaît à personne. Les filles décident de lui faire croire qu'elles vont voter contre Marjorie afin qu'il soit rassuré et ne sorte pas son collier d'immunité. Les autres candidats rentrent vite dans le jeu du bluff et Sandro se laisse embobiner par Sébastien et Clémentine.



Avec six votes contre lui, Sandro est éliminé. Ne se sentant pas en danger, il n'avait pas joué son collier d'immunité avant le dépouillement et décide de le remettre à Clémentine. Cette dernière, très remontée contre lui, lui avoue l'avoir berné depuis l'épreuve de la dégustation et avoir voté contre lui. Sandro quitte l'aventure sous le choc.