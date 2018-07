publié le 26/05/2017 à 23:47

Coup de théâtre et retournement de situation étaient à l'honneur dans Koh-Lanta, vendredi 26 mai, un mois après le début de la compétition. L'épisode précédent avait mis les aventuriers à rude épreuve en les mettant par binôme, entraînant les départs de Corentin et Kelly.



Au début de l'épisode, seuls six aventuriers survivent encore sur l'île du Cambodge pour la victoire : Vincent, Sébastien, Frédéric, Clémentine, Claire et Mathilde. Clémentine est d'ailleurs en position de force : elle possède à la fois le double vote, mais aussi un collier d'immunité, ce qui en fait une adversaire redoutable. Lors de l'épisode précédent, Corentin avait transmis son vote noir à Vincent, lui permettant de voter deux fois au Conseil de son choix.

Alors que les règles du jeu sont bouleversées, les stratégies se redéfinissent entre les aventuriers. Sébastien, Claire, Vincent et Clémentine se sont alliés pour éliminer les autres et se retrouver tous les quatre à la fin de la compétition. Mais l'alliance est découverte par Frédéric. À mesure que l'aventure Koh-Lanta avance, les stratégies évoluent.

Les jeux d'alliance bouleversés

Pour l'épreuve de confort, les aventuriers sont testés sur leur capacité physique. Le but : tenir en place sur une corde le plus longtemps possible. Le vainqueur de cette épreuve remporte une douche, du dentifrice, du shampoing et un massage. Vincent, le plus lourd des naufragés, a le plus de difficulté à tenir sur sa corde. C'est le premier à tomber, au bout de cinq minutes. Il est suivi par Clémentine, Mathilde, Claire, Frédéric. C'est Sébastien, le professeur d'escalade, qui remporte cette épreuve. Il décide de partager son butin avec Frédéric, arrivé second.



Ce moment de complicité entraîne cependant des révélations qui ne sont pas au goût de tous. Sébastien avoue à Frédéric qu'il a fait un pacte d'élimination contre les autres candidats, avec Clémentine, Vincent et Claire. Ils ont décidé de voter contre les autres candidats pour finir tous les quatre en finale. Cette annonce bouleverse Frédéric, mis de côté. Ces révélations créent des tensions supplémentaires au sein du camp et bouleversent les jeux d'alliance. Mathilde prend conscience qu'elle est la prochaine sur la sellette et décide de partir à la recherche d'un collier d'immunité.

Mathilde trouve un collier d'immunité

Avec ces jeux d'alliances, l'épreuve d'immunité peut bouleverser le jeu, alors que Mathilde est la candidate la plus menacée. L'épreuve mise cette fois sur l'équilibre : les aventuriers doivent passer de plateforme en plateforme sans tomber, dans un parcours d'obstacles. À chaque étape, le naufragé le plus lent perd. Claire est la première à être éliminée, suivie de Frédéric, Mathilde, Sébastien et Vincent. C'est finalement Clémentine qui remporte l'immunité. Avec son collier d'immunité, sa place à la finale à quatre est assurée.



Claire, Frédéric et Mathilde, en danger, partent donc à la recherche d'un collier d'immunité. Surprise, Mathilde finit par en trouver un, dissimulé dans un tronc. Rassurée, elle décide cependant de ne révéler à personne sa découverte, pour jouer la surprise lors du conseil. Alors que la jeune femme avait une majorité de voix contre elle, son collier la sauve. C'est finalement Claire qui quitte l'aventure, en larmes, avec seulement deux votes contre elle. La coach sportive donne finalement son vote noir à Clémentine.