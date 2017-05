publié le 19/05/2017 à 23:26

Plus de peur que de mal. Koh Lanta est connu pour ses épreuves mais aussi pour les différentes bêtes qui peuplent l'île et peuvent menacer les candidats. L'un d'eux, Sébastien, s'est fait piquer par un scorpion pendant sa trente-deuxième nuit au Cambodge. Un événement qui n'a pas manqué de réveiller les autres naufragés au cours de la nuit, inquiets, lors de l'épisode du vendredi 19 mai.



Durant la nuit, un scorpion s'est installé entre la joue et la capuche de Sébastien alors qu'il dormait. La bête n'a pas manqué de piquer le candidat, qui s'est retrouvé avec la joue endolorie et légèrement paralysée. Heureusement, le scorpion n'a pas fait plus de dégât.

Mais cette petite mésaventure n'aura pas été inutile. Elle a permis aux candidats de se rendre compte que leur abri n'était pas optimal. Ils ont alors décidé d'entreprendre un peu de rangement pour se prémunir de ce genre de bêtes nocives. Une manière de les rendre notamment plus visibles lorsqu'elles se cachent entre les pierres ou sur le sable. pour les rendre visibles lorsqu'elles se cachent entre les pierres. Si Sébastien s'est fait piquer, c'est tous les aventuriers qui ont finalement gagné un peu de confort.