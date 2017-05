publié le 26/05/2017 à 22:26

La tension est à son comble à Koh-Lanta. Au cours de l'épisode du vendredi 26 mai, des alliances et des stratégies sont dévoilées au grand jour et vont perturber le cours du jeu. Frédéric apprend grâce à Sébastien que Clémentine, Sébastien, Vincent et Claire ont fait un pacte sur les éliminations. Ils ont décidé de voter contre les autres candidats pour finir tous les quatre à la fin de l'aventure.



Cette annonce bouleverse Frédéric, mis de côté. Il se sent alors en danger et décide de crever l'abcès auprès des autres candidats. Cela crée des tensions supplémentaires au sein du camp. Si Claire et Sébastien sont rassurés d'en avoir parlé avec le candidat et reconsidèrent leur alliance, cette annonce énerve Vincent et Clémentine, qui auraient préféré qu'elle ne soit pas révélée au grand jour. L'issue de l'aventure se trouve complètement bouleversée par ses révélations, et l'ambiance au campement est électrique.

Mise à l'écart, Mathilde, la sixième aventurière, décide de rester loin de ces histoires de stratégie et de miser tout sur elle-même et ses propres capacités. Elle songe à gagner l'immunité à la prochaine épreuve, ou trouver un collier d'immunité. Sans l'un de ces deux éléments, sa place en finale de Koh-Lanta est menacée.