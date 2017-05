publié le 19/05/2017 à 22:16

C'était certainement l'épreuve la plus abracadabrantesque de l'histoire de Koh Lanta. Les candidats, en binôme pour ce nouvel épisode, ont dû participer à une épreuve de confort surprenante. À la clé : un voyage sur le continent, dans le village de Kep. Ils y rencontreront une famille, qui habite au milieu des rizières, pour visiter le marché au crabe bleu du village, et déguster ces fameux crabes typiques du pays.





Mais tout a un prix. Pour remporter le fameux sésame, les candidats ont dû faire preuve de souplesse, d'équilibre et de finesse. L'un des éléments du binôme doit aller chercher de l'eau dans la mer, dans un seau percé, puis parcourir un parcours d'obstacle. Il doit ensuite envoyer l'eau dans le seau de sa partenaire, alors qu'ils sont séparés de quelques mètres. Le deuxième élément du binôme doit ensuite traverser lui aussi plusieurs obstacles, pour ensuite remplir un bambou en bout de parcours. L'équipe qui réussira à remplir le morceau de bois en premier remportera l'épreuve.

Sébastien et Claire victorieux

Évidemment, l'épreuve a eu droit à son lot de t-shirts mouillés et de gâchis d'eau. On a pu voir les aventuriers gesticuler pour ne pas perdre d'eau. Pendant cette étape, deux binômes dominent : Claire et Sébastien d'un côté, Frédéric et Clémentine de l'autre. Mais c'est finalement le premier binôme qui l'emporte. Si les internautes ont salué cette victoire, ils ont surtout halluciné quant à la teneur de l'épreuve, jugée "ridicule" par beaucoup d'entre eux. Koh-Lanta n'est pas au bout de leurs surprises.

#KohLanta Prochaine épreuve: remplir une tonne a eau avec une cuillère percée, parcourir 10 km de courses et un mur de 4m. — Sebastien (@pinse57) 19 mai 2017

Je crois que c'est l'épreuve la plus pourrie de #KohLanta pic.twitter.com/CRmzx75xew — Maribaki (@Maribaki_13) 19 mai 2017

Prendre de l'eau dans un sceau percé........ balancer l'eau à l'autre qui doit la récupérer........ , arrêtez les nouveaux jeux. #KohLanta — Faustine. (@cutiesarfati) 19 mai 2017