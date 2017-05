"Koh-Lanta 2017" : Corentin et Kelly sont éliminés

publié le 20/05/2017 à 00:00

Coup de théâtre dans Koh-Lanta. Cela fait un mois que la compétition a débuté, et elle devient chaque jour de plus en plus difficile. Vendredi 19 mai, il reste huit prétendants à la victoire : Frédéric, Claire, Sébastien, Mathilde, Corentin, Vincent, Kelly et Clémentine. Cette dernière se retrouve en position de force : lors des épisodes précédents, elle a gagné à la fois le double vote au conseil, mais également le collier d'immunité.



Mais l'aventure de Koh-Lanta réserve bien des surprises. Pour cet épisode, les aventuriers n'ont plus leur destin entre leurs seules mains : ils joueront l'épisode en binômes mixtes. Le candidat éliminé entraînera dans sa chute son partenaire. Ce ne sera donc pas un candidat qui partira à l'issue du conseil, mais deux. Seuls six aventuriers continueront l'aventure à la fin de cet épisode.

Après un tirage au sort, les duos sont désignés : Claire fait équipe avec Sébastien, alors que Clémentine se retrouve en duo avec Frédéric. Les deux derniers binômes voit Kelly en équipe avec Corentin et Mathilde avec Vincent.



Claire et Sébastien remportent l'épreuve de confort

L'épreuve de confort en a fait réagir plus d'un sur les réseaux sociaux. Les naufragés se battaient pour obtenir un voyage à Kep, petite ville du Cambodge. Les deux vainqueurs pourront vivre au rythme d'une famille habitant une rizière et déguster des crustacés au fameux marché au crabe bleu.



Mais pour cela, il faudra faire preuve d'équilibre. Les candidats devront transporter de l'eau dans un seau d'eau percé, la jeter à leur partenaire qui récupère ce qui reste dans un autre seau. Le but est de remplir un bambou avec de l'eau avant les autres candidats. Le tout en traversant un parcours d'obstacles. Le match est serré, mais Claire et Sébastien finissent par remporter l'épreuve.

L'épreuve d'immunité redistribue les cartes

Les candidats ne sont pas au bout de leurs surprises. L'épreuve d'immunité est en effet décisive : avec Clémentine et son collier d'immunité, deux binômes se retrouveront en danger lors du conseil. Malgré les enjeux, l'épreuve s'annonce corsée. Chaque binôme est lié par une corde et doit suivre le chemin tracé par le cordage, qui passe sous des rondins ou autour de poteaux. Ils devront ensuite se libérer de la corde en la faisant passer dans un labyrinthe, à l'aveugle et derrière des barreaux.



C'est finalement Claire et Sébastien qui remportent l'épreuve d'immunité, après avoir remporté l'épreuve de confort. Ils ne seront pas éliminés lors du conseil. Alors que certains candidats voulaient voter contre Claire pour sauver Kelly et Corentin, les plus menacés, cette victoire redistribue les cartes.

À la recherche des colliers d'immunité

À l'issue de cette épreuve, Vincent, Mathilde, Corentin et Kelly se retrouvent en danger. Ils décident de partir à la recherche des colliers d'immunité, cachés sur l'île. Si l'un des binômes trouve un collier, il sera sauvé lors du conseil.



Même si aucun des deux binômes ne trouve les fameux sésames, cette recherche ajoute un stress supplémentaire aux candidats, Clémentine hésitant à utiliser son collier d'immunité. Elle finit par abandonner l'idée. Après un conseil plein de suspens et de tensions, Corentin est finalement éliminé par les autres naufragés. Kelly le suit donc dans sa chute.