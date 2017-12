Kev Adams et Vincent Elbaz dans A La Bonne Heure

publié le 14/12/2017 à 12:30

Passionné de montagne et de ski extrême, Serge Hazanavicius vient de réaliser son premier lon métrage intitulé Tout là-haut. Au cinéma le 20 décembre prochain, le film raconte l'histoire d'un rider qui part à la conquête de l'Everest pour s’attaquer au Hornbein. Kev Adam et Vincent Elbaz se partagent l'affiche.

"Tout là-haut", le premier film de Serge Hazanavicius avec Kev Adams et Vincent Elbaz

L'histoire : Scott, jeune surdoué du snowboard, n’a qu’un rêve : être le premier. Il veut réaliser ce que personne n’a réussi : aller tout en haut de l’Everest et tenter la descente de la plus pure, de la plus raide, de la plus dangereuse des pentes. En arrivant à Chamonix, capitale mondiale de la glisse, son destin va croiser la route de Pierrick, ancien champion devenu guide de montagne. Une rencontre qui pourrait bien le conduire jusqu’au sommet.

Découvrez la bande-annonce du film :

> "Tout là-haut" - Bande-annonce

Régis Mailhot en spectacle avec "Citoyen"

"Citoyen, la liberté d’expression c’est aussi pour les pigeons." Régis Mailhot est un esprit libre et il le revendique. À une époque où l’humour est devenu un acte de délinquance. Une époque où on nous explique comment vivre, quoi penser, qui brûler et honnir... Il est temps de prendre du recul. Découvrez un Citoyen qui a pris le "Parti d’en rire".

Dernières salves pour Régis Mailhot qui sera notamment le :



- 12 Janvier 2018 à Rouen

- 19 Janvier à Bourg-les-Valence

- 26 Janvier à Maizières-les-Metz

- 27 Janvier à Nancy

- 17 Mars à Claye-Souilly

- 17 Mars à Plougonvelin

- 23 Mars à Marseille



Réservez vite vos places !

Stéphane Bern et ses chroniqueurs

Aujourd'hui, Stéphane Bern retrouve son équipe de chroniqueurs : Marc Giraud, Eric Dussart, Régis Mailhot. et Patrice Carmouze.

L'équipe d'A La Bonne Heure vous recommande