Ils sont de retour. Annoncé au printemps 2017, le retour des Minikeums a été confirmé ce mercredi 15 novembre par France 4, avec une formule revisitée et modernisée. Elle sera programmée de 16h30 à 18h45 sur la chaîne publique, et proposera de nouvelles marionnettes de personnage plus jeunes.



Au départ dans les années 90, Antoine de Caunes (Coco), Johnny Hallyday (Jojo) ou encore Nagui (Nag) faisaient partie des personnalités représentées, mais la chaîne a décidé d'intégrer des visages connus des plus jeunes. Ainsi, Kev Adams aura à coup sûr sa marionnette nommée Keva, révèle Télé Loisirs.

Selon le site de Jean-Marc Morandini, plusieurs autres personnalités stars chez les adolescents seront représentées. Omar Sy, Louane ou encore Rihanna sont cités, sans que cela ne soit confirmé par France 4. Réponse en décembre.

¿ ¿¿ ¿ Les #Minikeums ont marqué votre enfance ? ¿



¿ Ils font leur grand retour en décembre sur #France4 ¿ pic.twitter.com/i5C28OQ341 — France 4 (@France4tv) 14 novembre 2017