publié le 05/12/2017 à 16:30

Il y a des expériences plus significatives que d'autres. C'est ce qu'a compris Kev Adams lors de sa participation à l'émission de France 2 Rendez-vous en terre inconnue. Le jeune comédien s'est rendu à la rencontre du peuple des Suri, vivant dans le sud de l'Éthiopie, où il a vécu un véritable choc culturel.



Invité sur le plateau de C à Vous, sur France 5, lundi 4 décembre, Frédéric Lopez, présentateur de l'émission, est revenu sur les jours de tournage en Éthiopie et sur les difficultés rencontrées par Kev Adams, qui n'est pas parvenu tout de suite à s'adapter au mode de vie des Suri. Le manque de sommeil, l'absence totale de réseau et les mouches ont rapidement eu raison de son moral. "Ca s'est transformé en cauchemar, a confié Frédéric Lopez. Le début de l'aventure a été une catastrophe pour lui. Il l'a très mal vécu. Il a pleuré toute la première nuit".

Apprenant que le comédien de 26 ans avait passé la nuit en larmes, Frédéric Lopez s'est demandé si Kev Adams avait réellement sa place dans l'émission. "Honnêtement, je me suis dit 'C'est une erreur de casting'. Je pensais qu'il n'avait pas compris. Je lui ai dit 'Est-ce que tu as vu le programme ?' J'ai compris que pas trop".

> Kev Adams et Frédéric Lopez en Terre Inconnue - C à Vous - 04/12/2017

Mais l'animateur tient tout de même à défendre le jeune homme : "Faut pas oublier que ce garçon, il travaille beaucoup plus que nous tous. Il sortait d'un tournage, il a enchaîné, donc je pense qu'il n'était pas préparé, il ne s'y attendait pas du tout". Kev Adams lui, a évoqué une aventure qui restera à "jamais gravé dans sa mémoire".