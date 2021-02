Kendall Jenner officialise sa relation avec le basketteur Devin Booker

publié le 16/02/2021 à 12:36

Pour la Saint-Valentin, Kendall Jenner a décidé de dévoiler l'identité de son petit ami. Sur Instagram, la mannequin a en effet publié une photo photos en compagnie de Devin Booker, partageant un tendre moment, et officialisant ainsi leur idylle. Les photos étaient accompagnées d'émojis cœurs, "traditionnels" de la Saint-Valentin.

Comme le précise US Magazine, Kendall Jenner (25 ans) et Devin Booker (24 ans) ont d'abord été vus ensemble pour la première fois en avril dernier. En juin dernier, US Magazine confirme que "Kendall et Devin couchent ensemble, mais leur relation n'est pas sérieuse", avant qu'une source explique : "Ils prennent leur temps".

Une autre source a expliqué au magazine People : "Ce qui ressemblait au départ à une relation pas sérieuse, l'est devenue. Ils sont exclusifs et Kendall est vraiment heureuse avec Devin". Le basketteur, qui joue en NBA pour The Phoenix Suns, a même été invité aux 40 ans de Kim Kardashian à Tahiti, en octobre dernier. Devin Booker a lui aussi publié une photo en compagnie de Kendall Jenner pour la Saint-Valentin, où le couple fait une sieste dans un jardin.

Kendall Jenner and Devin Booker together 🤎 pic.twitter.com/AqdRjqMkdO — luving you (@illvvinati) February 15, 2021