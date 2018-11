DIAPORAMA - Mariah Carey, Kendall Jenner... les stars célèbrent Thanksgiving

Dwayne Johnson alias The Rock a célébré Thanksgiving à la salle de sport Crédits : Capture d'écran Instagram/ Compte The rock | Date :

Will Smith a rappé une chanson sur Thanksgiving avec sa fille Willow Crédits : Capture d'écran Instagram/Compte Will Smith | Date :

publié le 23/11/2018 à 14:51

C'est l'une des fêtes les plus célébrées outre-Atlantique. À l'occasion de Thanksgiving, les stars n'ont pas hésité à partager des photos et vidéos de cet événement si cher à leur cœur. Grande table de repas et rassemblement familial, cette célébration est un véritable moment de partage. Kendall Jenner, l'une des membres du clan Kardashian-Jenner, a partagé bon nombre de clichés et courtes vidéos sur son compte Instagram.



C'est dans une immense maison que la famille la plus suivie sur les réseaux sociaux a célébré cette fête si traditionnelle. Repas copieux et table de déjeuner à rallonge, c'est ce que l'on peut apercevoir sur la plupart des photos postées par les stars américaines. En témoignent les photos du basketteur le mieux payé au monde, Lebron James.

L'actrice Jessica Alba, qui avait officié dans Bleu d'enfer, a opté pour un repas de famille en compagnie de son mari Cash Warren ainsi que leurs trois enfants. La chanteuse Mariah Carey a elle aussi souhaité passer cette fête avec ses deux progénitures. Seul l'acteur Dwayne Johnson, alias The Rock, a choisi une façon bien originale de célébrer Thanksgiving, puisque c'est dans sa salle de sport que l'ancien catcheur est resté.