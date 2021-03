publié le 29/03/2021 à 13:26

"En France, je me suis sentie blâmée pour ce que j’étais." C'est dans une interview pour le journal britannique The Guardian que la chanteuse Yseult a expliqué les raisons de son déménagement de la France vers la Belgique et, en particulier, sa capitale Bruxelles. "Ses habitants accueillent la diversité à bras ouverts, ils assument leur passé colonial, à la différence de la France où c'est toujours un tabou", a notamment expliqué celle qui a été révélée dans le télé-crochet La Nouvelle star et a remporté la Victoire de la Révélation féminine cette année.

Celle qui n'hésite jamais à entrer dans l'arène politique par ses chansons ou ses discours n'en est pas à son coup d'essai dans sa quête d'émancipation. Après un premier disque avec Polydor dont le succès était modéré, la chanteuse a décidé de contrôler de bout en bout son expression artistique en créant son propre label YYY. Une autonomie qui lui permet d'éviter le cadre mainstream, les productions commerciales ou une certaine tiédeur polie sur le fond. Avec ses EP Rouge, Noir ou Brut, Yseult a pu s'envoler et parler librement de racisme et de grossophobie avec une force inspirante pour les uns et arrogante pour d'autres.

Lors de la cérémonie des Victoires de la Musique, Yseult avait rappelé son engagement : "Le chemin est long en tant que femme noire, femme grosse, oubliée de la société et de la culture. Notre colère est légitime, et j'aimerais que ce soir toute la France l'entende. Ce n'est pas une victoire que pour moi, mais aussi pour mes frères et sœurs. On est allés arracher cette place et on la mérite", a-t-elle déclaré. "Je veux que toutes les minorités auparavant invisibles en France apparaissent dans le paysage culturel, concluait-elle dans les colonnes du Guardian. Pas seulement pour faire de la représentation, mais pour ce qu'on peut apporter. Nous voulons être présents dans la culture, car nous sommes présents dans la société. Nous voulons que nos contributions soient remarquées.

> Discours d'Yseult, sacrée révélation féminine de l'année aux Victoires de la musique 2021