Katie Holmes partage de rares photos de sa fille Suri Cruise pour ses 15 ans

publié le 20/04/2021 à 13:33

Katie Holmes expose très peu sa vie privée, mais pour les 15 ans de sa fille, Suri Cruise, elle fait une exception. Sur son compte Instagram, l'interprète de Joey Potter dans Dawson, ex-femme de Tom Cruise, a en effet publié 3 photos de Suri Cruise, qui a fêté ses 15 ans le 18 avril dernier.

"Joyeux 15 ans mon amour ! Je t'aime ! Je n'en reviens pas que tu as déjà 15 ans !", écrit Katie Holmes en légende des photos en noir et blanc, le tout ponctué d'émojis cœur. Sur la première photo, Suri Cruise, qui ressemble trait pour trait à sa mère, est en train de manger des gâteaux. Sur le second cliché, elle est lovée dans les bras de Katie Holmes. Et la troisième photo dévoile un tendre moment entre mère et fille. Suri Cruise est née de l'union de Katie Holmes et Tom Cruise en 2006. Le couple se sépare avec pertes et fracas en 2012 après six ans de mariage.

Dans une interview pour Vogue Australia, Katie Holmes s'est confiée sur sa relation avec sa fille unique et leur lien devenu plus fort pendant la pandémie : "Nous avons pris le temps d'écouter, de vivre un moment dans le temps sans pression, en appréciant le rythme naturel d'une mère et d'une fille. C'est le cadeau le plus précieux".