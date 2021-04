VIDÉO - Britney Spears assure à ses fans inquiets qu'elle va "très bien"

publié le 19/04/2021 à 13:15

Britney Spears va "très bien " et est "extrêmement heureuse", comme elle l'a confié le 16 avril dernier dans une vidéo postée sur son compte Instagram. La star tient ainsi à rassurer ses fans du "mouvement" #FreeBritney, inquiets depuis des mois pour sa santé mentale.

"Je suis ici pour répondre à toutes vos questions. 'Est-ce que tu vas bien ?' Oui je vais très bien, je suis extrêmement heureuse, j'ai une belle maison, des enfants magnifiques. Je suis en vacances et je profite", explique Britney Spears à la caméra, en répondant à des questions de ses abonnés. Dans le texte qui accompagne la vidéo, la star explique qu'elle a été tournée le 15 avril avant qu'elle se rende à Malibu. Elle portait alors un blazer marron de son compagnon Sam Asghari, pour éviter les paparazzis comme elle précise, avant de vanter les mérites d'une boutique pour vêtements.

Dans les commentaires, les abonnés de "BritBrit" sont mitigés. Certains et certaines sont toujours persuadés qu'elle est retenue contre son gré par son père, James Spears. Sous tutelle permanente, elle ne peut plus sortir de sa maison, conduire sa voiture, dépenser son argent ou encore prendre ses propres décisions professionnelles sans l'accord de son père. D'autres abonnés de la star remarquent qu'elle semble faire des signes avec sa main à la caméra qui prouverait qu'elle se sent en danger.

Britney Spears a déjà demandé à la justice que Jodi Montgomery, avec qui elle a travaillé dans le passé, devienne sa tutrice permanente. La star de Toxic et Baby One More Time pourrait être fixée le 27 avril prochain lors d'une nouvelle audience.