Tom Cruise, en quête de la jeunesse éternelle

Thomas Cruise Mapother IV est né en 1962, un 3 juillet. A un jour près le titre d'un film qui marquera sa carrière. Tom a hérité du patronyme exact de son père, Thomas Cruise Mapother III, un ingénieur en électricité. Sa mère, Mary Lee, est éducatrice spécialisée et travaille par intermittence. Trois sœurs, Lee Anne, Marian et Cass. Famille catholique et sans le sou. Les enfants grandissent au fil des déménagements successifs : Syracuse dans l'Etat de New York, Ottawa au Canada, Cincinnati dans l'Ohio... Suivant la carrière en dents de scie de leur père. En douze ans, Tom Cruise va connaître quinze écoles différentes. "Je n'avais pas d'amis. J'étais toujours l'éternel nouveau, avec les mauvaises chaussures, le mauvais accent. Aucun ami avec qui parler et à qui me confier", dira l'acteur.

L'enfance est le premier versant ténébreux de la vie de Tom Cruise. Une taille bien plus petite que la moyenne. Un garçon qui n'arrive pas à apprendre à lire et se retrouve dans des classes de remise à niveau. Exclu, condamné à la solitude, souffre-douleur de ses camarades successifs. Lui qui n'aime pas se battre prend des coups, apprend la méchanceté et l'adversité. Contraint tant bien que mal de se défendre. A sept ans, un psychiatre qui l'examine pour ses difficultés de lecture diagnostique une dyslexie. En écoutant le médecin, Tom Cruise éprouve pour la première fois une foudroyante sensation. Celle de ne pas être comme les autres, condamné à la marge. A partir de ce jour-là, il va commencer à se poser toujours la même question : Suis je normal ? Le tout début d'une sourde rancœur à l'égard les psychiatres, coupables à ses yeux de l'avoir coupé du monde.

Tom Cruise est un enfant malheureux. S'il peut se réfugier auprès de sa mère, son père lui mène la vie dure. Il le décrit comme un tyran domestique qui s'absente de la maison pour un oui ou pour un non. Un homme qui punit et frappe à la moindre contrariété, sans prévenir, alors que personne ne s'y attend. Auprès de ce père qu'il qualifiera plus tard de brute et de lâche, Tom Cruise devient anxieux, méfiant au point de cultiver le secret. En cette année 1974, il a onze ans et ses parents se séparent. Sa mère a trouvé le courage de se dresser contre cet homme qui l'oppresse et a fait ses valises. Quelques semaines plus tard, elle embarque ses quatre enfants dans le break familial, direction Louisville, dans le Kentucky, sa ville d'origine. Tom Cruise ne verra plus son père pendant dix ans. Quand il le retrouvera, ce sera sur un lit d'hôpital où celui-ci est en train de mourir d'un cancer. Il demande alors à son fils de ne lui poser aucune question sur le passé. La star confie : "J'ai alors vu quelqu'un qui avait été seul toute sa vie. C'était tellement triste".

Tom Cruise et ses trois sœurs grandissent désormais auprès d'une mère qu'ils admirent. Elle se remarie mais ne va cesser de travailler et de veiller sur ses enfants. L'acteur dira avoir retenu d'elle la leçon selon laquelle, chacun, s'il le veut, peut créer sa propre vie. Cruise junior est un adolescent aux joues rondes, qui se cherche et que la petite enfance a rendu friable comme l'argile. A Cincinnati, il étudie pendant un an dans un institut catholique qui forme les futurs prêtres. Il croit avoir la vocation, puis se ravise. Il ne sera pas prêtre mais va continuer à prier. Après un an d'études, il retrouve le lycée de Glen Ridge, dans le New Jersey. Tom Cruise n'a pas grandi comme il le voudrait - 1m65 - mais il s'est fabriqué un corps de sportif, râblé et musclé. Le meilleur moyen de ressembler aux autres et de se faire accepter. Il joue au football américain, au poste de linebacker, défenseur dans l'équipe scolaire. Exclu pour avoir bu une bière avant un match. Il fait de la lutte gréco romaine, discipline dans laquelle il excelle malgré son petit gabarit. Une façon de montrer, à 16/17 ans, qu'il est quelqu'un et qu'il sait se faire respecter. Une blessure va lui donner du temps pour goûter à une toute autre aventure...

Un succès immédiat

Tom Cruise travaille comme serveur dans des coffee shops de Manhattan, court quelques castings. Puis décide de s'envoler pour la Californie, Los Angeles, où les producteurs de télé et de cinéma font la pluie et le beau temps. Une industrie en permanence à la recherche de jeunes talents. Cruise, et son physique de teenager lisse et sportif, sourire éclatant et moue facétieuse, retient l'attention. Il fait une brève apparition dans Un Amour Infini, une fable adolescente où la vedette est une actrice de 16 ans, déjà célèbre, Brooke Shields. Puis interprète un rôle plus important, celui d'un cadet de l'armée survolté dans Taps. Son énergie fait sensation. Le visage de Cruise est dans l'air du temps. Miroir parfait de la nouvelle Amérique de Ronald Reagan qui cherche des héros positifs. Risky Business donne à Cruise ses traits définitifs. Celui d'un jeune homme qui porte des Ray-ban derrière lesquelles se cache un regard malicieux. Turbulent mais poli, insolent mais pas révolutionnaire. Un garçon bien dans sa peau qui a tout du fils de famille idéal.

Le public américain découvre Tom Cruise et Tom Cruise peut s'enivrer des premières effluves de la célébrité. A 24 ans, il est le plus connu des nouveaux locataires de Hollywood et le plus prometteur. Ses cachets sont immédiatement astronomiques. Tout comme le nombre de filles qui veulent l'approcher. Un acteur raconte que sur le tournage de Risky Business, Tom Cruise refusait toujours, le soir de prendre un verre, prétextant qu'il devait se coucher tôt après avoir lu la Bible. Une réputation de sérieux... Jusqu'à ce que ce témoin tombe une nuit sur quatre filles attendant de pouvoir entrer dans la chambre, la lecture de la Bible n'étant plus alors au programme. La presse va alors commencer à recenser ses conquêtes officielles. Un flirt à ses débuts avec Melissa Gilbert, la Laura Ingalls de la Petite Maison dans la Prairie. Une rencontre fugitive avec Heather Locklear, croisée lors d'un casting. Une liaison plus sérieuse, deux ans, avec Rebecca de Mornay, sa partenaire dans Risky Business. Suivront quelques escapades avec les chanteuses Patti Scialfa ou encore la célébrissime Cher, seize ans de plus que lui.

Les feux de l'amour, tout comme la couleur de l'argent, ne parviennent pas à aveugler Tom Cruise. Il a beau être jeune, il n'en est pas moins lucide : "Quand le succès est arrivé, les gens m'ont regardé autrement. Je me suis dit, méfiance. Je savais, après avoir vu mon père à l'œuvre, que tous ceux-là ne me voulaient pas forcément du bien." L'acteur se méfie des félicitations et de la lumière. Il refuse tout d'abord le rôle qu'on lui offre dans Top Gun. Il voit dans ce scénario, dit-il, un remake de Flashdance à haute altitude. Un chèque d'un million de dollars le persuade d'enfiler la combinaison du lieutenant Pete Mitchell, alias Maverick. Cette fois, Tom Cruise va être connu dans le monde entier, sans savoir que cette première image va l'emprisonner. Condamné pour toujours à ne montrer de lui que ce visage que tout le monde aime, celui d'une éclatante jeunesse.

