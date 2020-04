publié le 22/04/2020 à 17:32

L'anniversaire de la reine d'Angleterre ne passe généralement pas inaperçu : coups de canon et parade militaire, les célébrations du 21 avril sont immanquables pour les Britanniques. Mais cette année, la pandémie de coronavirus a obligé Elizabeth II à revoir ses plans.

Pour ses 94 ans, la reine d'Angleterre se contente de l'essentiel. "Sa majesté a souhaité qu’aucune mesure spéciale ne soit mise en place pour autoriser les coups de canons car elle ne jugeait pas cela opportun dans les circonstances actuelles", a expliqué une source de Buckingham Palace, faisant allusion à la crise sanitaire qui a déjà fait plus de 17.000 morts au Royaume-Uni. Mais la reine a pu compter sur ses proches, même à distance, relate Paris Match.

C'est via l'application Zoom que Meghan, Harry et leur fils Archie ont souhaité un joyeux anniversaire à la reine. L'appel aurait eu lieu "peu avant l'heure du thé", d'après une source proche du couple, assure Vanity Fair. Les Sussex ont appelé au petit matin, heure de Los Angeles, mais il était déjà l'après-midi pour la souveraine.

Kate Middleton et le prince William, non plus, n'ont pas pu saluer la reine en personne. Élisabeth II est toujours confinée au château de Windsor avec son mari, le prince Philip. Les Cambridge ont sûrement appelé la reine pour que George, Charlotte et Louis, ses arrière-petits-enfants, lui souhaitent un bon anniversaire. Ils ont également fait passer leur message sur le réseau social Instagram : "Nous souhaitons un très bon 94e anniversaire à sa Majesté la Reine !", ont-ils écrit sur la page de Kensington Palace, leur lieu de résidence.