Jubilé d'Elizabeth II : vers une réconciliation entre les princes Harry et William ?

C'est l'histoire de deux frères qui tentent petit à petit de recoller les morceaux. Un scénario plutôt classique, mais qui ne concerne pas ici n'importe quelle fratrie puisqu'il s'agit des princes Harry et William.

Lorsque le plus jeune a décidé de quitter la couronne avec femme et enfants, il l'a fait de manière plutôt bruyante, à travers plusieurs interview confessions. Selon la version officielle, cette rupture a fini de briser la complicité entre les deux frères qui jusqu'ici n'avaient plus aucun rapport.

Cependant, les deux frères et leur épouse se retrouveront à partir de jeudi à l'occasion du jubilé de la reine. Alors que les retrouvailles entre Harry et Meghan et William et Kate s'annoncent glaciales, ils tentent de détendre un peu l'atmosphère. Ainsi, selon la presse anglaise, les deux frères se reparlent régulièrement et organisent des séances Whats'App. Si leurs enfants participent parfois, les deux épouses restent en retrait, ce qui semble faciliter les échanges.

Les deux hommes n'ont pas vraiment le choix : Harry et Meghan sont certes privés de balcon, ils ne salueront donc pas la foule avec le reste de la famille, mais sont conviés à la messe organisée à la Cathédrale Saint-Paul. Pourtant, cela n'augure rien du reste. Harry prépare actuellement son autobiographie et la maison d'édition lui a déjà fait une avance de 20 millions de livres. À ce tarif, l'éditeur est sans doute en droit d'attendre quelques révélations, qui risquent d'animer encore longtemps les dîners de famille chez les Windsor.

