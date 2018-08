publié le 18/08/2018 à 09:16

"Johnny ne m'a apporté que des ennuis... même s'il n'y était pour rien." Cette phrase résume l'interview du père de Laeticia Hallyday parue dans les colonnes du Parisien Aujourd'hui en France ce samedi 18 août. À près de 70 ans, André Boudou, brouillé avec le chanteur au moment de sa mort, a choisi de rétablir sa vérité sur le "clan Boudou", largement incriminé dans l'affaire de l'héritage de la rock star. "S'il ne nous avait pas rencontrés, ma fille et moi, il serait mort bien avant et ruiné", lance l'ancien ami du chanteur.



Malveillant, le clan Boudou ? Plutôt très flexible, à en croire le père de Laeticia. "L’affaire Hallyday nous a provoqué des dommages collatéraux incroyables", dit André Boudou. Lorsqu'il épouse Laeticia Boudou en 1996, le chanteur bouleverse la vie de toute cette famille, et notamment son business, à en croire le patriarche. "En 1998, première perquisition, redressement derrière… Et ça continue aujourd’hui", explique-t-il. Ce qui lui fait résumer : "Johnny n’y est pour rien, mais il ne m’a apporté que des ennuis."

Au mois d'avril 2018, Grégory Boudou, fils d'André et frère de Laetitia, est placé en garde à vue dans le cadre d'une enquête sur l'affaire familiale, la boîte de nuit Amnésia située au Cap d'Agde (Hérault). André Boudou, "rendu fou" par la polémique, fait un infarctus. "Avec tout ce qu'ils m'ont fait, je suis stressé", dit-il, sans nommer précisément ce "ils".

Car à l'en croire, son "clan" est plutôt celui de bons samaritains. "Quand ma fille se lie à Johnny, je mets mon nez dans ses affaires et je découvre qu’il a 120 millions de francs (environ 17 millions d'euros) de dettes (...). J’arrange le coup etc., c’est pour cela que dans une lettre, il m’a écrit 'Tu m’as sauvé la vie'. Je ne lui ai jamais fait perdre d’argent", affirme André Boudou, assurant qu'il a "toujours été plus riche" que le chanteur.



André Boudou dit "regretter" de n'avoir pas revu Johnny Hallyday avant sa disparition. Avec lui, il partageait "une relation passionnelle". "J’ai été amoureux de ce mec et il a été amoureux de moi, sans que nous soyons homosexuels, dit-il. Quand ma fille l’a connu à 20 ans, avec ses bouclettes, elle n’aurait pas fait le poids face à un monstre sacré."