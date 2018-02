publié le 14/02/2018 à 14:56

Son nom est inconnu du grand public. Et pourtant, Élyette Boudou occupe une place très importante dans la famille Hallyday. Surnommée "Mamie Rock", la grand-mère paternelle de Laeticia Hallyday vivait aux côtés du couple et de leur deux petites filles depuis 2010, quittant le département de l'Hérault où elle résidait pour les suivre à Saint-Barth, Gstaad ou encore Los Angeles.



Mais si son nom refait surface alors que le testament de l'icône décédée en décembre est contesté par ses deux grands enfants, c'est pour son rôle-clé dans le business des Hallyday. Élyette Boudou a en effet été désignée "représentante légale de toutes les sociétés françaises du clan" en 2012, expliquait Le Figaro en 2014.

À 77 ans, "Mamie Rock" s'est donc retrouvée présidente d'Artistes et Promotions, la société qui a encaissé les bénéfices de la tournée de Johnny Hallyday intitulée Flashback, en 2006. Mais Élyette Boudou est également à la tête des éditions musicales Pimiento Music, qui gèrent les droits d'édition du chanteur. La grand-mère de Laeticia est aussi gérante de la SARL Mamour, "créée pour encaisser les 8 millions d'euros d'avances et 80% des profits de la tournée Jamais seul de 2012", détaille Le Figaro.

Enfin, celle qui s'occupe beaucoup des deux petites filles du couple, Jade et Joy, gère également le patrimoine immobilier du couple la SCI SLJ, la société qui a notamment acheté la villa du chanteur La Savannah, située à Marnes-La-Coquette. La propriété du couple, estimée entre 10 et 25 millions d'euros selon BFMTV, a d'ailleurs été mise en vente quelques jours après le décès du chanteur.

Elle me soutient lorsque je dois me battre et prendre les bonnes décisions Laeticia Hallyday à propos de sa grand-mère Partager la citation





À l'époque, la décision du couple de confier toutes ses sociétés à Élyette Boudou pose question. La septuagénaire n'a en effet jamais eu d'expérience dans la gestion de PME spécialisée dans la musique, et n'avait tenu jusque-là qu'un commerce situé à Marseillan dans l'Hérault. David Amiach, alors avocat du couple avait justifié le choix de Johnny et Laeticia Hallyday de placer la grand-mère de cette dernière à la tête de toutes leurs sociétés.



"La nomination d'Élyette Boudou à la tête de la SARL Mamour répond uniquement à un objectif de simplification", avait-il expliqué dans les colonnes du Figaro. "Laeticia Hallyday est très occupée par sa fondation La Belle Étoile et ses autres activités, et Johnny Hallyday l'est tout autant avec la préparation de ses albums et de ses concerts. Élyette Boudou est non seulement plus disponible, mais dispose surtout de la pleine confiance de l'artiste et de son épouse", avait poursuivi le conseil du couple.

Adepte d'Instagram où elle partage des photos du clan Hallyday

Laeticia et sa grand-mère sont en effet très proches. C'est depuis la mort de son mari Henri, il y a 8 ans, que "Mamie Rock" partageait le quotidien de Laeticia, Johnny et leurs deux filles. Elle n'hésitait d'ailleurs pas à partager des photos du clan sur son compte Instagram, ravissant les fans de l'idole des jeunes. En 2013, dans Paris Match, Laeticia Hallyday parlait de sa grand-mère en ces termes : "Elle me soutient lorsque je dois me battre et prendre les bonnes décisions".

Mes amours @lhallyday @jhallyday #tahitiparty Une publication partagée par Elyette Boudou (@jhelyette) le 9 Août 2014 à 7 :52 PDT

Mais l'arrivée d'Élyette Boudou dans les affaires du couple n'avait pas fait que des heureux. À l'époque, Laeticia avait décidé de "faire le ménage" dans l'entourage de son époux. On se souvient de Jean-Claude Camus, le producteur historique des concerts de Johnny, remercié après 28 ans de collaboration. Même traitement pour ses attachées de presse de longue date, et son photographe de toujours, Daniel Angeli, rappelle Le Parisien.



Mais pour la journaliste Léna Lutaud, grand reporter au Figaro et interrogée par BFMTV, placer sa grand-mère à la tête de toutes les sociétés avait un réel avantage pour Laeticia Hallyday. "Ce qu'il faut comprendre en sous-texte, c'est que Laeticia, en faisant cela, met la main sur les sociétés de Johnny, elle accroît son contrôle sur les sociétés".