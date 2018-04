publié le 19/04/2018 à 03:30

Depuis la mort de Johnny Hallyday, le 5 décembre dernier, l'héritage du rockeur est au coeur de toutes les attentions. Après les révélations au sujet du testament de la star, un conflit oppose devant la justice la femme de Johnny, Laeticia, aux deux premiers enfants du chanteur, David et Laura. Les deux parties, qui ont chacune leurs soutiens, pourraient cependant arriver à un accord à l'amiable prochainement. Pour la famille de Laeticia, il s'agit également d'une période mouvementée. Le père de la veuve de Johnny, André Boudou, a été victime d'un infarctus dimanche 15 avril en Martinique, comme le révèle le Midi Libre.



S'il a passé près de trois jours en soins intensifs dans un état grave, André Boudou a pu répondre au quotidien par téléphone, expliquant qu'il avait évité le pire. "Ça va mieux, je ne suis plus en danger, mais je suis passé très près", déclare-t-il, expliquant vivre une période très compliquée en raison des polémiques entourant l'héritage de son gendre. "C'est violent. Depuis deux mois, c'est très violent", explique-t-il, tandis que sa compagne, Adine, met clairement en relation ces problèmes de santé et le contexte actuel : "Il n'a jamais bu une goutte d'alcool, n'a jamais fumé une cigarette. Il se trouve dans cet état par le stress que lui ont provoqué tous ces violents mensonges repris par la presse à charge".

Sa fille Laeticia a été accusée par certains d'avoir fait main basse sur l'héritage de son mari, au détriment de David Hallyday et Laura Smet. En outre, son fils Grégory a été placé en garde à vue le 4 avril dernier dans le cadre d'une enquête financière portant sur la gestion de la discothèque familiale, l'Amnésia, à Agde (Hérault). La semaine dernière, Laeticia Hallyday s'était exprimée pour la première fois depuis la mort de son mari dans un entretien accordé à l'hebdomadaire Le Point. "On me vole mon deuil, on me roue de coups", avait-t-elle déclaré, déplorant elle aussi la "violence" dont elle était l'objet depuis plusieurs mois.