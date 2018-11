et AFP

publié le 27/11/2018 à 19:50

Une messe pour commémorer le premier anniversaire de la mort de Johnny Hallyday sera célébrée le 9 décembre en l'église de la Madeleine à Paris, un an jour pour jour après ses obsèques dans le même édifice, a annoncé la paroisse. L'office sera célébré par le père Bruno Horaist, curé de la Madeleine.



La messe à l'intention de Johnny Hallyday, décédé le 5 décembre 2017, sera retransmise en direct sur la chaîne catholique KTO et sur YouTube, précise la paroisse parisienne. L'office sera suivi d'un hommage musical de 12h30 à 13 heures. Selon des proches de Laeticia Hallyday, la veuve du chanteur et ses filles seront à Saint-Barthélemy, où le chanteur est inhumé. L'hommage familial se déroulera dans l'intimité.

Le 5 décembre, jour anniversaire du décès, Sylvie Vartan donnera un concert à Saint-Quentin (Aisne) dans le cadre d'une tournée entamée au printemps. Sur scène, la première épouse de Johnny lui rend hommage en interprétant en duo leur tube J'ai un problème, le chanteur apparaissant à ses côtés en vidéo. Le 30 novembre, elle publiera un album hommage intitulé Avec toi, où elle reprend des chansons emblématiques de Johnny.

Le 9 décembre 2017, les obsèques de Johnny Hallyday avaient réuni devant la Madeleine des centaines de milliers de personnes pour un "hommage populaire" en présence du président de la République, après un défilé de 700 bikers accompagnant le cercueil du chanteur sur les Champs-Élysées.