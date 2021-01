Ben Affleck et Ana de Armas se séparent en un coup de fil

Ben Affleck et Ana de Armas

publié le 19/01/2021 à 12:33

Ben Affleck rejoint de nouveau la catégorie des cœurs à conquérir. L'acteur américain (48 ans) et l'actrice cubano-espagnole Ana de Armas (32 ans) vue dans Blade Runner 2049 ou Knives Out se sont séparés. Le couple était récent. Les deux comédiens ont fait connaître l'existence de leur romance au début de l'année 2020 avec le tournage du film Deep Water.

"Ben n'est plus en couple avec Ana, raconte une source du magazine américain People. Elle a rompu avec lui. Leur relation était compliquée. Ana ne voulait pas vivre à Los Angeles où vit pourtant Ben Affleck et celui-ci ne pouvait pas déménager, puisque ses enfants vivent à L.A. Ben Affleck a eu trois enfants, Violet (14 ans), Seraphina (11 ans) et Samuel (8 ans) avec son ex-compagne Jennifer Garner.

"Il s'agit d'une séparation à l'amiable. Ils sont à différentes étapes de leur vie, il y a un amour et un respect profond entre eux. Ben veut continuer à travailler sur lui-même. Il a trois projets en cours et est un bon père à la maison.", conclut la source du média. La rupture a été officialisée après une énième discussion au téléphone entre les deux acteurs.