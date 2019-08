publié le 29/08/2019 à 19:48

À 20 ans, elle est devenue une star sur internet. Jennelle Eliana vit avec son python blanc dans un van aménagé, tout confort, avec lequel elle sillonne la Californie pendant ses vacances. Intérieur girly et cosy, vie simple et nomade, la youtubeuse ne cache rien, ou plutôt elle montre tout de son quotidien, ce qui passionne les internautes.

En seulement 4 vidéos diffusée en 2 mois, l'Américaine a acquis près de 2 millions d’abonnés sur YouTube. Un record absolu en la matière, qui s'explique d'abord par le phénomène du "vanlife".

Depuis 10 ans, ces vidéos montrant la vie dans les vans ont quadruplé sur internet et les youtubeurs qui filment leur quotidien dans leur camionnette, sont suivis par des millions de personnes.

Le problème est que pour Jennelle, le succès est si soudain, que certains la soupçonnent d'avoir acheté de faux abonnés.

De faux abonnés?

Une hypothèse peu probable pour le porte-parole du réseau social : "YouTube a conçu, déployé et investi dans une technologie afin d'empêcher l'inflation artificielle du nombre de vues. [...] Nous vérifions et validons également périodiquement les vues associées aux vidéos et, le cas échéant, supprimons les vues frauduleuses".

La youtubeuse ne devrait donc son succès qu'à elle-même, à son van mais aussi aux algorithmes comme elle le précise elle-même : "La vérité est juste que j'ai filmé, monté et mis en ligne une vidéo comme n'importe qui pourrait le faire et les algorithmes m'ont carrément adorée !"

En effet, plus une vidéo est regardée, plus elle est proposée en tête de liste sur le site, ce qui ne fait que grossir le phénomène et avec, le porte-monnaie de la principale intéressée. Et même si Jennelle semble un peu dépassée par cette soudaine notoriété, elle compte bien en profiter. Avec son nombre de vues, elle pourra au moins continuer à financer sa vie de bohème.