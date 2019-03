Le youtubeur Norman annonce des nouveaux projets de séries

et AFP

publié le 30/03/2019 à 00:11

"Je suis papa, c'est la plus belle chose au monde", a confié Norman Thavaud désormais trentenaire dans une vidéo parue vendredi sur sa chaîne. "Je fais un petit peu moins de vidéos en ce moment (...) Mon rôle de père sera évidemment ma priorité". Dans la même vidéo, le youtubeur aux plus de onze millions d'abonnés annonce un nouveau projet de série de science-fiction avec le producteur Webedia.



Il travaille aussi à un programme "à la fois scénarisé et un peu improvisé" avec "une grosse plateforme de vidéos dont la première lettre est la même que celle de (son) prénom", qui pourrait être Netflix. Interrogée, la plateforme américaine n'a pas confirmé.

"Je ne vais pas faire toute ma vie des vidéos sur les petites actions du quotidien", plaisante le youtubeur. Après quelques apparitions au cinéma et à la télévision, Norman, de son vrai nom Norman Thavaud, prépare aussi son deuxième spectacle humoristique seul en scène, qu'il présentera en tournée.