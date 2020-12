publié le 04/12/2020 à 17:10

La reine incontestée de la chanson de Noël, Mariah Carey, ne mise plus seulement son mythique All I Want for Christmas Is You qu'elle avait repris en 2019. Accompagnée des chanteuses Jennifer Hudson et Ariana Grande (et d'une armée de lutins danseurs), la diva a présenté ce 4 décembre 2020 le clip de sa toute nouvelle version de la chanson de fin d'année Oh Santa!.



Dans le clip qui sent bon l'incrustation sur fond vert et les effets spéciaux du début des années 2000, Mariah Carey - naturellement au centre de la scène - s'amuse avec ses deux consœurs qui savent habilement montrer de quoi elles sont capables vocalement.

Mariah Carey, dans une tenue toujours aussi sexy, en profite pour faire, elle aussi, la démonstration de son talent avec son gimmick vocal : des notes suraiguës capables d'appeler toutes les chauves-souris du continent. Un super-pouvoir qu'elle partage avec Ariana Grande qui se joint à ces vibes d'une autre dimension en fin de chanson. On vous met au défi de faire aussi bien !