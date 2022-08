Sylvie Tellier, la directrice du concours Miss France depuis 17 années, a annoncé qu'elle allait quitter la direction. Invitée sur RTL, ce 31 août 2022, l'ex-Miss France a tenu à expliquer ce changement de carrière. "C'est le grand saut. On ne quitte jamais une société au bout de 17 ans sans y avoir mûrement réfléchi, confie Sylvie Tellier. Je pense que c'est la conjonction de plein de facteurs. Déjà mes envies parce que j'ai envie d'entreprendre, j'ai envie de me lancer des challenges."

"J'ai le sentiment d'avoir un peu rempli tous mes objectifs chez Miss France. Et on dit souvent qu'il faut quitter une société quand on a l'impression d'avoir coché toutes les cases. Et puis les choses évoluent, le concours évolue, il y a plein de choses qui changent en ce moment. Il y a eu la crise du Covid. On s'est posé beaucoup de questions et je me suis dit que c'était le moment de faire le grand saut.

Cela faisait quelque temps qu'une rumeur courait à propos d'un départ de Sylvie Tellier. Une page s'est tournée avec l'arrivée d'Alexia Laroche-Joubert. "Alexia est arrivée effectivement l'année dernière comme présidente, moi j'étais directrice générale, précise Sylvie Tellier. Aujourd'hui, Alexia va devenir présidente directrice générale, donc c'est elle qui va prendre en charge et prendre les rênes de ce concours. Elle va se faire aider par Cindy Fabre qui est une ancienne Miss France. Alexia m'a proposé de faire un petit peu de conseil jusqu'à la fin décembre. Ce que je vais faire, ce que j'ai accepté parce que c'est important pour moi. Je quitte Miss France, mais je quitte un peu mon bébé".

Deux "femmes de caractère"

D'après Sylvie Tellier, il n'y a pas de rapport direct entre l'arrivée de la célèbre productrice à la tête de Miss France et son départ. "Alexia est une femme de caractère. Je suis une femme de caractère. Je pense que c'est bien parce que ce sont les femmes de caractère qui font avancer les choses, tranche Sylvie Tellier. Alexia était ma sixième ou septième présidente, je crois. Alexia est arrivée avec de nouvelles idées, des envies d'évolution du concours et c'est pour ça que je vous dis que mon départ est une conjonction de facteurs. Je ne pars pas à cause de Alexia Laroche-Joubert. Que je sois claire, je pars parce que j'ai envie de continuer cette carrière de cheffe d'entreprise".

Miss France connaît de nouvelles évolutions. Les plus discutées concernent les fameux critères de sélection des jeunes Miss : âge, taille, poids, situation matrimoniale, opérations, enfants... Alexia Laroche-Joubert semble vouloir ouvrir de plus en plus les portes du concours. "J'ai eu des réserves déjà par le passé. Par exemple, aujourd'hui, dire qu'une Miss France doit pouvoir être maman avec des enfants..., commence Sylvie Tellier. Je vois pas comment [on peut être Miss France et mère en même temps]. J'ai été Miss France, je pense que ça serait difficile. Mais encore une fois, il faut faire évoluer les choses et je leur souhaite bon courage pour le faire".

