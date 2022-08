Vendredi 26 août, devant un arbre de la mémoire, une oeuvre artistique rappelant la sinistre rafle de 1942 à Aiguebelette-le-Lac en Savoie, Jean-Pierre Foucault a écouté, très ému, la longue liste des douze noms de juifs arrêtés ce jour-là. C'était il y a 80 ans.

"La sœur de ma mère était ici avec ses deux enfants, Paulette et Maurice, 7 et 8 ans. Un jour, les Allemands sont venus, ils ont raflé la mère, ses deux enfants sont restés seuls. Mon père, qui habitait à Marseille, les a pris en charge, pour les protéger", raconte l'ancien présentateur de télévision. "Les gens d'ici ont sauvé des enfants juifs, ils ont été tout à fait remarquables." Six enfants ont pu être sauvés à Vénissieux, quand 28 ont été cachés.

Devant les centaines de personnes présentes, Jean-Pierre Foucault a tenu à rendre hommage à son père, Marcel, qui a caché des enfants juifs. "Mon père s'est occupé des enfants avec notre mère, c'est pourquoi il a été fait Juste parmi les nations", explique-t-il.



