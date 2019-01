Jean-Pierre Foucault remet à sa place Charles Consigny sur Twitter

Jean-Pierre Pernault et Charles Consigny

publié le 21/01/2019 à 12:03

Trait d'esprit ou attaque en règle ? Jean-Pierre Foucault n'a que peu goûté la réflexion de son confrère Charles Consigny, nouvel agitateur en chef du plateau d'On n'est pas couché pour la saison 2018/2019. Le jeune polémiste a fait une réflexion peu élégante sur l'usage - jugé immodéré - de fond de teint par feu le présentateur de Qui veut gagner des millions ? "C'est d'un kitsch hallucinant. Jean-Pierre Foucault met un litre de fond de teint, on dirait qu'il revient d'un mois à Tahiti", a lancé Charles Consigny en prenant à témoin Vaimalama Chaves, Miss France 2019, invitée de France 2.



Piqué au vif, l'animateur de TF1, qui vient de passer le relais à Camille Combal pour son jeu, a lâché sur Twitter : "Pour un avocat, piètre argument... Confondre 3 semaines de vacances (méritées) à Maurice avec du fond de teint ! Ne vous inquiétez pas, la saison va vite passer, et vous allez disparaître... Le talent et l’éloquence ne se mesurent pas au mépris distillé...".

Rétropédalage immédiat de Charles Consigny, visiblement moins à l'aise en voyant sa victime réagir frontalement : "Il n’y avait vraiment aucune malveillance de ma part. C’était une boutade pleine de tendresse !", s'est-il justifié. Reste à savoir si Jean-Pierre Foucault sera sensible à cette contextualisation qui ne ressemble toujours pas à des excuses...

Il n’y avait vraiment aucune malveillance de ma part. — Charles Consigny (@CharlesConsigny) 20 janvier 2019