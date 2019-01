Spice Girls : leurs t-shirts fabriqués dans des conditions "inhumaines" ?

publié le 21/01/2019 à 11:14

"Je veux être une Spice Girls", peut-on lire sur les t-shirts vendus à l'occasion de la re-formation éphémère du mythique groupe britannique au profit d'une campagne sur l'égalité menée par l'organisation caritative Comic Relief. Mais pas sûr que les personnes fabriquant ces t-shirts vendus 22 euros environ et fabriqués dans une usine située au Bangladesh, nourrissent les mêmes ambitions. Car selon une enquête publiée dimanche 20 janvier par le Guardian, les conditions dans lesquelles travaillent ces personnes - principalement des femmes - sont "inhumaines".



Des journées de 16 heures, un salaire de 95 euros par mois (moins pour les personnes les moins expérimentées), un objectif "impossible" de 2.000 vêtements à coudre par jour, une pression et des menaces de la hiérarchie, des heures supplémentaires imposées, même aux femmes enceintes... Voici ce que dénonce une ouvrière qui peine à payer son loyer et à joindre les deux bouts, malgré le salaire de son époux.

De "fausses" accusations

Selon le Guardian, un porte-parole des Spice Girls ainsi que l'organisation caritative Comic Relief ont exprimé leur "choc" face à ces conditions de travail. Represent, le fournisseur des produits, a assuré quant à lui qu'il assumait "l'entière responsabilité" de la situation, tandis que Interstoff (qui possède l'usine), a assuré qu'une enquête serait menée en interne. Elle avance cependant que les informations révélées par le journal britannique sont "fausses".