C'est un séisme qui secoue le monde du cinéma français. L'acteur et réalisateur, Jean-Louis Trintignant, a déclaré arrêter le cinéma, rapporte le site internet Nice-Matin. Après un demi-siècle de carrière, le père de Marie Trintignant a fait part de son souhait de se reposer. Atteint d'un cancer de la prostate, le cinéaste explique vouloir prendre de la distance afin de soigner sa maladie et confie avoir refusé un rôle dans le prochain film de Bruno Dumont.



"C'était intéressant mais j'ai eu peur de ne pas y arriver physiquement (...) Je ne me déplace plus tout seul, j'ai toujours besoin d'avoir quelqu'un auprès de moi pour me dire : 'Attention, tu vas te casser la gueule'", explique-t-il. L'acteur dont la dernière apparition remonte à 2017, dans le film Happy End, de Michael Haneke, souligne, "ne plus vouloir se battre contre son cancer" mais indique avoir malgré tout commencé un nouveau traitement.



Marie Trintignant : une blessure toujours pas cicatrisée

Ce monstre sacré du cinéma s'est également exprimé sur la disparition de sa fille, Marie, morte le 1er août 2003, sous les coups du chanteur, Bertrand Cantat. "Il y a quinze ans que je suis mort", confie-t-il. Une plaie toujours ouverte que le réalisateur n'arrive pas à cicatriser.