Bertrand Cantat annule la fin de sa tournée

publié le 11/06/2018 à 16:14

Fin de tournée pour Bertrand Cantat. Le chanteur controversé n'assurera pas ses deux derniers concerts prévus à Pau et Bordeaux en décembre, a confirmé son entourage au Parisien lundi 11 juin.



La veille, Bertrand Cantat et son bassiste Pascal Humbert avaient évoqué lors d'un concert à Bruxelles une possible fin de la tournée. "Sans doute le dernier (concert) tout court", a ajouté le bassiste. Une petite phrase qui s'est répandue comme une traînée de poudre, laissant penser à un arrêt de la carrière du chanteur.

"Bertrand n’arrête pas sa carrière. Il n’a jamais dit ça. Je ne crois pas qu’il soit dans cet état d’esprit", a démenti l'entourage du chanteur dans les colonnes du Parisien. "Il met juste fin à sa tournée, car c’est compliqué d’organiser deux nouvelles dates si éloignées, en termes d’organisation, de logistique et de répétitions." Sur Franceinfo, il évoque "des raisons personnelles" pour justifier sa décision.

Condamné en 2004 pour le meurtre sa compagne Marie Trintignant, l'ex-leader de Noir Désir a été libéré trois ans plus tard en 2007. Depuis mars dernier, il a entamé une tournée sous son seul nom, qui a déclenché de nombreuses manifestations avant ses concerts. Des militantes féministes lui reprochent d'être remonté sur scène, le qualifiant de "tueur". Certaines dates de sa tournée, notamment celles où il devait se produire dans des festivals, avaient déjà été annulées.