Au Zénith de Paris, Bertrand Cantat dénonce "les censures et intimidations"

publié le 08/06/2018 à 13:46

Un coup de gueule contre les médias qui a résonné dans tout le Zénith. Bertrand Cantat a donné jeudi 7 mai au soir son unique concert parisien, précédé d'une manifestation d'une poignée de féministes. En voix et très remonté, il n'a pas hésité à critiquer les "censures", les "intimidations", les "journalistes" et "Bolloré", propriétaire de l’Olympia.



Ce concert électrique et puissant a été donné dans un Zénith à moitié rempli (3.000 spectateurs environ), après l'annulation des deux concerts prévus en mai à l'Olympia, la salle craignant des "risques sérieux de troubles à l'ordre public". Lors de cette représentation, l'ex-leader de Noir Désir, condamné en 2003 pour la mort de sa compagne Marie Trintignant, s'en est pris à la presse après seulement deux chansons.

"Merci à vous d'être là malgré tout", lâche-t-il, avant de s'en prendre à "ceux qui ne sont pas là pour des bonnes raisons". Visant les journalistes, le chanteur de 54 ans ajoute : "Vous avez quelque chose contre moi. Si certains sont en train de jubiler, il y a aucune limite à quel point je vous emmerde".

Dès le morceau suivant, il attaque la famille Bolloré, propriétaire de Vivendi et donc à la fois de Barclay, sa maison de disques et de l'Olympia. Plus tard, il y revient : "Bolloré, que j'emmerde...", glisse-t-il sous les applaudissements, semblant rompre les ponts avec le producteur historique de Noir Désir.



L'artiste réserve cependant ses gentillesses pour le public, où les femmes sont aussi nombreuses que les hommes. "Je vous aime, ça c'est sûr", dit-il avant d'ajouter plus tard : "Merci d'être là, malgré toutes les intimidations, toutes les censures, toute la saloperie depuis octobre".